Валава Евдокия Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1867
Дочь: Васса Ефимова
Отец ребёнка: Валав Ефим Ермолаев
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Валав Ефим Ермолаев
Смерть
Неизвестно