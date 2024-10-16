Андрей Селиванов
Место рожденияСидоровское
Дата рождения1798 ст.
Дата смерти17.08.1833 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798 ст.
Отец: Селиверст Алексеев
Мать: Неонила Андреева
Переведен из Московской губернии, Звенигородского уезда, села Сидоровского, в 1815 году
Бракосочетание
24.01.1826 ст.
Жена: Евдокия Маркина
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.01.1827 ст.
Дочь: Татьяна Андреева
Мать ребёнка: Евдокия Маркина
Рождение ребёнка
01.11.1828 ст.
Сын: Кузьма Андреев
Мать ребёнка: Евдокия Маркина
Рождение ребёнка
25.01.1832 ст.
Сын: Кирилл Андреев
Мать ребёнка: Евдокия Маркина
Рождение ребёнка
25.06.1833 ст.
Дочь: Анна Андреева
Мать ребёнка: Евдокия Маркина
Смерть
17.08.1833 ст.
От чахотки
Рождение ребёнка
1834 ст.
Дочь: Марина Андреева
Мать ребёнка: Евдокия Маркина