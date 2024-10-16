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Андрей Селиванов

Место рождения

Сидоровское

Дата рождения

1798 ст.

Дата смерти

17.08.1833 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798 ст.

Отец: Селиверст Алексеев

Мать: Неонила Андреева

Переведен из Московской губернии, Звенигородского уезда, села Сидоровского, в 1815 году
Бракосочетание
24.01.1826 ст.

Жена: Евдокия Маркина

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.01.1827 ст.

Дочь: Татьяна Андреева

Мать ребёнка: Евдокия Маркина

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.11.1828 ст.

Сын: Кузьма Андреев

Мать ребёнка: Евдокия Маркина

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.01.1832 ст.

Сын: Кирилл Андреев

Мать ребёнка: Евдокия Маркина

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.06.1833 ст.

Дочь: Анна Андреева

Мать ребёнка: Евдокия Маркина

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
17.08.1833 ст.
Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От чахотки
Рождение ребёнка
1834 ст.

Дочь: Марина Андреева

Мать ребёнка: Евдокия Маркина

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

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