Протопопова (Пестонова) Евдокия Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Протопопова (Пестонова) Евдокия Платоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1895

Сын: Протопопов Прокофий Максимович

Отец ребёнка: Протопопов Максим Никитич

Скрипниково, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Протопопов Максим Никитич

Смерть
Неизвестно
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