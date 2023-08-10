Протопопова (Пестонова) Евдокия Платоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.07.1895
Сын: Протопопов Прокофий Максимович
Отец ребёнка: Протопопов Максим Никитич
Скрипниково, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно