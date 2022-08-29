Беляева Дарья Ларионовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Беляева Дарья Ларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1794 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Еким

Рождение ребёнка
1829

Сын: Беляев Дмитрий

Отец ребёнка: Беляев Еким

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1845

Сын: Беляев Василий

Отец ребёнка: Беляев Еким

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

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