Беляева Дарья Ларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Беляев Еким
Рождение ребёнка
1829
Сын: Беляев Дмитрий
Отец ребёнка: Беляев Еким
Рождение ребёнка
1845
Сын: Беляев Василий
Отец ребёнка: Беляев Еким
Смерть
Неизвестно