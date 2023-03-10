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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1708
Сын: Краев Трофим
Отец ребёнка: Краев Фадей
Рождение ребёнка
1720
Сын: Краев Савва
Отец ребёнка: Краев Фадей
Рождение ребёнка
1724
Сын: Краев Василий
Отец ребёнка: Краев Фадей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Краев Фадей