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Место рождения

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Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЧ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1708

Сын: Краев Трофим

Отец ребёнка: Краев Фадей

Рождение ребёнка
1720

Сын: Краев Савва

Отец ребёнка: Краев Фадей

Рождение ребёнка
1724

Сын: Краев Василий

Отец ребёнка: Краев Фадей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Краев Фадей

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