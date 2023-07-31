Евдокия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Домна Зиновьевна
Отец ребёнка: Зиновий Иванович
Рождение ребёнка
10.01.1806
Дочь: Жарова Татьяна Зиновьевна
Отец ребёнка: Зиновий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зиновий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Московская область Село Парфентьево
Смерть
Неизвестно