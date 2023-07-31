Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1782 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Домна Зиновьевна

Отец ребёнка: Зиновий Иванович

Рождение ребёнка
10.01.1806

Дочь: Жарова Татьяна Зиновьевна

Отец ребёнка: Зиновий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зиновий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Московская область Село Парфентьево
Смерть
Неизвестно
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