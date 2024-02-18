Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Петровна

Мать ребёнка: Антонина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Антонина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей Петрович

Мать ребёнка: Антонина Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонина Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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