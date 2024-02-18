Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Петровна
Мать ребёнка: Антонина Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анатолий Петрович
Мать ребёнка: Антонина Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей Петрович
Мать ребёнка: Антонина Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Антонина Яковлевна
Смерть
Неизвестно