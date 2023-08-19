Струнина (Маслакова) Марья Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1803
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.11.1823
Рождение ребёнка
15.02.1827
Дочь: Агафия Александрова
Отец ребёнка: Струнин Александр Андреев
Рождение ребёнка
06.03.1828
Сын: Струнин Василий Александров
Отец ребёнка: Струнин Александр Андреев
Рождение ребёнка
03.02.1830
Дочь: Анна Александрова
Отец ребёнка: Струнин Александр Андреев
Рождение ребёнка
18.05.1831
Сын: Струнин Феодот Александров
Отец ребёнка: Струнин Александр Андреев
Рождение ребёнка
18.09.1833
Дочь: Любовь Александрова
Отец ребёнка: Струнин Александр Андреев
Рождение ребёнка
08.03.1836
Дочь: Дария Александрова
Отец ребёнка: Струнин Александр Андреев
Рождение ребёнка
12.03.1838
Дочь: Христина Александрова
Отец ребёнка: Струнин Александр Андреев
Рождение ребёнка
29.02.1840
Дочь: Антонина Александрова
Отец ребёнка: Струнин Александр Андреев