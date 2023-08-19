Струнина (Маслакова) Марья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Струнина (Маслакова) Марья Иванова

Место рождения

Большая Ефремова, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

Около 1803

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Ефремова, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
07.11.1823

Муж: Струнин Александр Андреев

Рождение ребёнка
15.02.1827

Дочь: Агафия Александрова

Отец ребёнка: Струнин Александр Андреев

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.03.1828

Сын: Струнин Василий Александров

Отец ребёнка: Струнин Александр Андреев

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.02.1830

Дочь: Анна Александрова

Отец ребёнка: Струнин Александр Андреев

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.05.1831

Сын: Струнин Феодот Александров

Отец ребёнка: Струнин Александр Андреев

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.09.1833

Дочь: Любовь Александрова

Отец ребёнка: Струнин Александр Андреев

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.03.1836

Дочь: Дария Александрова

Отец ребёнка: Струнин Александр Андреев

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.03.1838

Дочь: Христина Александрова

Отец ребёнка: Струнин Александр Андреев

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.02.1840

Дочь: Антонина Александрова

Отец ребёнка: Струнин Александр Андреев

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
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