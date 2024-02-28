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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2748Ефремова, дер.при рч. Юрмаче.622094263283Часовня православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
726. Ефремовское, деревня бывшая государственная, при речке Юрмаче, дворов 122, жителей 562, часовня
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
д. Ефремова на р. Юрмыч, зем. шк., распл.Ефремовское общество189475490Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские6512
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
89238Большая Ефремовадеревня57°09'с.ш.63°29'в.д.O-41-103
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65724000126д Большая Ефремовадеревня