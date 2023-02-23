(Толстыкина) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Толстыкина) Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игушкин Николай Павлович

Рождение ребёнка
1957

Сын: Игушкин Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Игушкин Николай Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игушкин Николай Павлович

Смерть
2018
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