(Толстыкина) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смерти2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Игушкин Николай Павлович
Рождение ребёнка
1957
Сын: Игушкин Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Игушкин Николай Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Игушкин Николай Павлович
Смерть
2018