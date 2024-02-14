Косоваров Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косоваров Николай Иванович

Место рождения

с.Осовик, Брянской области, РСФСР

Дата рождения

1958

Дата смерти

2008

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: Косоваров Иван Семёнович

Мать: Косоварова (Кыркина) Раиса Александровна

Рождение ребёнка
25.02.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.10.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.10.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2008
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно

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