Катаев Прокопий Архипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катаев Прокопий Архипов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.07.1885

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Катаева Домника Ильинична

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Работа или профессия
Неизвестно
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