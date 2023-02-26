Варвара Тимофеева
Место рожденияд.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
?.08.1815
Муж: Дмитрий Денисов
Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
12.09.1816
Сын: Иван Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Денисов
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно