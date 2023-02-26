Варвара Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Тимофеева

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Место рождения

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1772 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
?.08.1815

Муж: Дмитрий Денисов

Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
12.09.1816

Сын: Иван Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Денисов

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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