Дукальская (Черская) Розалия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дукальская (Черская) Розалия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1820

Сын: Дукальский Михаил Степан

Отец ребёнка: Дукальский Иван Николаевич

Рождение ребёнка
06.01.1824

Сын: Дукальский Иван Франц

Отец ребёнка: Дукальский Иван Николаевич

Рождение ребёнка
14.03.1828

Сын: Дукальский Венедикт Онуфрий

Отец ребёнка: Дукальский Иван Николаевич

Рождение ребёнка
28.08.1836

Дочь: Францишка

Отец ребёнка: Дукальский Иван Николаевич

д. Дырванах
Смерть
Неизвестно
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