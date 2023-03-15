Дукальская (Черская) Розалия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1820
Отец ребёнка: Дукальский Иван Николаевич
Рождение ребёнка
06.01.1824
Отец ребёнка: Дукальский Иван Николаевич
Рождение ребёнка
14.03.1828
Сын: Дукальский Венедикт Онуфрий
Отец ребёнка: Дукальский Иван Николаевич
Рождение ребёнка
28.08.1836
Дочь: Францишка
Отец ребёнка: Дукальский Иван Николаевич
д. Дырванах
Смерть
Неизвестно