Илья Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смерти1802
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Никита Семенович
Мать: Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Дарья Ильинична
Мать ребёнка: Евфросинья Яковлевна
Рождение ребёнка
1771
Сын: Иван Ильич
Мать ребёнка: Евфросинья Яковлевна
Рождение ребёнка
1774
Сын: Алексей Ильич
Мать ребёнка: Евфросинья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евфросинья Яковлевна
Смерть
1802