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Илья Никитич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

1802

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Никита Семенович

Мать: Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Дарья Ильинична

Мать ребёнка: Евфросинья Яковлевна

Рождение ребёнка
1771

Сын: Иван Ильич

Мать ребёнка: Евфросинья Яковлевна

Рождение ребёнка
1774

Сын: Алексей Ильич

Мать ребёнка: Евфросинья Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евфросинья Яковлевна

Смерть
1802
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