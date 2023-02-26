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Самуил Малахиев

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Место рождения

д.Цурково

Дата рождения

До 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1778 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1778

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Цурково
Бракосочетание
19.10.1796

Жена: Наталия Федосиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.02.1798

Сын: Леон Самуйлов

Мать ребёнка: Наталия Федосиева

д.Цурково
Рождение ребёнка
13.10.1800

Дочь: Параскева Самуйлова

Мать ребёнка: Наталия Федосиева

д.Цурково
Рождение ребёнка
04.04.1802

Сын: Никита Самуйлов

Мать ребёнка: Наталия Федосиева

д.Цурково
Смерть
Неизвестно
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