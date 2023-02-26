Самуил Малахиев
Место рожденияд.Цурково
Дата рожденияДо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1778
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Цурково
Бракосочетание
19.10.1796
Жена: Наталия Федосиева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.02.1798
Сын: Леон Самуйлов
Мать ребёнка: Наталия Федосиева
д.Цурково
Рождение ребёнка
13.10.1800
Дочь: Параскева Самуйлова
Мать ребёнка: Наталия Федосиева
д.Цурково
Рождение ребёнка
04.04.1802
Сын: Никита Самуйлов
Мать ребёнка: Наталия Федосиева
д.Цурково
Смерть
Неизвестно