Илюшина (Кузьмина) Лариса Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1996
Дочь: Илюшина Алена Евгеньевна
Отец ребёнка: Илюшин Евгений Юрьевич
Рождение ребёнка
08.09.2004
Дочь: Илюшина Полина Евгеньевна
Отец ребёнка: Илюшин Евгений Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно