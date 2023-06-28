Илюшина (Кузьмина) Лариса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИлюшина (Кузьмина) Лариса Михайловна

Илюшина (Кузьмина) Лариса Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1970 г.р.

Дети

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1996

Дочь: Илюшина Алена Евгеньевна

Отец ребёнка: Илюшин Евгений Юрьевич

Рождение ребёнка
08.09.2004

Дочь: Илюшина Полина Евгеньевна

Отец ребёнка: Илюшин Евгений Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илюшин Евгений Юрьевич