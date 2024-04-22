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Понкратова Степанида Ульяновна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Понкратов Ульян Михеевич

Мать: Понкратова Мавра Ивановна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №20, метрическая книга за 1801 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
Неизвестно
Восприемницей при крещении была Прасковья Васильева Алтухова
Смерть
Неизвестно
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