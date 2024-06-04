Минченкова Юлиб Александоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1987
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1987
Отец: Голованов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Минченков Александр Викторович
Рождение ребёнка
13.11.2009
Сын: Минченков Артем Аоюлександорович
Отец ребёнка: Минченков Александр Викторович
Рождение ребёнка
13.11.2009
Сын: Минченков Артем Александорович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.12.2018
Сын: Минченков Илья Александорович
Отец ребёнка: Минченков Александр Викторович