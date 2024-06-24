Гридасова Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1782
Сын: Гредасов Матвей Максимович
Отец ребёнка: Гредасов Максим Андреевич
Рождение ребёнка
1785
Сын: Гредасов Нефод Максимович
Отец ребёнка: Гредасов Максим Андреевич
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Гридасова) Евдокия Максимовна
Отец ребёнка: Гредасов Максим Андреевич
Смерть
Неизвестно