Гридасова Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гридасова Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гредасов Максим Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Гредасов Матвей Максимович

Отец ребёнка: Гредасов Максим Андреевич

Рождение ребёнка
1785

Сын: Гредасов Нефод Максимович

Отец ребёнка: Гредасов Максим Андреевич

Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Гридасова) Евдокия Максимовна

Отец ребёнка: Гредасов Максим Андреевич

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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