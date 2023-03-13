Шкуринъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Шкуринъ Ионъ
Мать ребёнка: Шкурина Марья Алексеева
Рождение ребёнка
1803
Сын: Шкуринъ Тимофей
Мать ребёнка: Шкурина Марья Алексеева
Рождение ребёнка
1806
Сын: Шкуринъ Илья
Мать ребёнка: Шкурина Марья Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шкурина Марья Алексеева