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Ермаков Алексей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1988

Дата смерти

08.07.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.2009

Сын: Ермаков Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Ермакова Наталия Анатольевна

Рождение ребёнка
04.03.2013

Сын: Ермаков Евгений Алексеевич

Мать ребёнка: Ермакова Наталия Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермакова Наталия Анатольевна

Смерть
08.07.2016