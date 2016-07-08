Ермаков Алексей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1988
Дата смерти08.07.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.2009
Сын: Ермаков Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Ермакова Наталия Анатольевна
Рождение ребёнка
04.03.2013
Сын: Ермаков Евгений Алексеевич
Мать ребёнка: Ермакова Наталия Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.07.2016