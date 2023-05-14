Диканёва (Долматова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Диканёва (Долматова) Анна

Место рождения

хутор Ново-Михайловский, Оренбургская губерния, Орский уезд, Усерганская 2-я волость

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

хутор Ново-Михайловский, Оренбургская губерния, Орский уезд, Усерганская 2-я волость
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Диканёв Иван Семёнович

Смерть
Неизвестно