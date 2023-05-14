Диканёва (Долматова) Анна
Место рожденияхутор Ново-Михайловский, Оренбургская губерния, Орский уезд, Усерганская 2-я волость
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
хутор Ново-Михайловский, Оренбургская губерния, Орский уезд, Усерганская 2-я волость
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно