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Бегун Герасим Ларионович

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Бегун Ларион Родионович

Мать: Бегун Стефанида Емельяновна

Криски, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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