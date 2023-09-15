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Бегун Герасим Ларионович
Бегун Герасим Ларионович
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Место рождения
Криски
, Чернігівська область
Дата рождения
1798
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Бегун Ларион Родионович
1771 г.р.
Мать
Бегун (Журба) Стефанида Емельяновна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец:
Бегун Ларион Родионович
Мать:
Бегун Стефанида Емельяновна
Криски
, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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