Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Денис Ерастов
Отец ребёнка: Ераст Власьев
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Екатерина Ерастова
Отец ребёнка: Ераст Власьев
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Афанасий Ерастов
Отец ребёнка: Ераст Власьев
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Андрей (ст) Ерастов
Отец ребёнка: Ераст Власьев
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Андрей (мл) Ерастов
Отец ребёнка: Ераст Власьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ераст Власьев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816