Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1773 г.р.

Дети

Около 1793 г.р.
Около 1796 г.р.
Около 1802 г.р.
Около 1805 г.р.
Около 1807 г.р.

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Денис Ерастов

Отец ребёнка: Ераст Власьев

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Екатерина Ерастова

Отец ребёнка: Ераст Власьев

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Афанасий Ерастов

Отец ребёнка: Ераст Власьев

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Андрей (ст) Ерастов

Отец ребёнка: Ераст Власьев

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Андрей (мл) Ерастов

Отец ребёнка: Ераст Власьев

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ераст Власьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1816
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