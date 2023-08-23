(Wolf) Emilia
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1993
Дочь: Regina Alexandrovna
Отец ребёнка: Wolf (оксин) Александр Александрович
Kasachstan, Alma-Ata
Рождение ребёнка
01.02.1996
Сын: Wolf Eduard Alexandrovich
Отец ребёнка: Wolf (оксин) Александр Александрович
Deutschland, Havelberg