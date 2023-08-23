(Wolf) Emilia — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Wolf) Emilia

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1964

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1993

Дочь: Regina Alexandrovna

Отец ребёнка: Wolf (оксин) Александр Александрович

Kasachstan, Alma-Ata
Рождение ребёнка
01.02.1996

Сын: Wolf Eduard Alexandrovich

Отец ребёнка: Wolf (оксин) Александр Александрович

Deutschland, Havelberg
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