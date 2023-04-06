Шевердина Мария Никитична
Место рождения
Дата рожденияДо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1912
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Шевердин Иван Никитич
Рождение ребёнка
23.12.1916
Сын: Шевердин Николай Иванович
Отец ребёнка: Шевердин Иван Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно