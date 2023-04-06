Шевердина Мария Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевердина Мария Никитична

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1912

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Шевердин Иван Никитич

Рождение ребёнка
23.12.1916

Сын: Шевердин Николай Иванович

Отец ребёнка: Шевердин Иван Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевердин Иван Никитич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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