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Баяндина Дарья Родионовна
Баяндина Дарья Родионовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1813
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Баяндин Родион Леонтьевич
1788 г.р.
Мать
Матрона
1785 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец:
Баяндин Родион Леонтьевич
Мать:
Матрона
Смерть
Неизвестно
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