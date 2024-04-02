Баяндина Дарья Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баяндина Дарья Родионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1788 г.р.

Мать

1785 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Баяндин Родион Леонтьевич

Мать: Матрона

Смерть
Неизвестно
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