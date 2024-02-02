Чадов Максим Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чадов Максим Игоревич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чадов Игорь Юрьевич

Мать: Чадова Марина

Рождение ребёнка
2004

Сын: Чадов Павел Максимович

Мать ребёнка: Чадова Оксана Евгеньевна

Рождение ребёнка
06.06.2005

Дочь: Чадова Дарья Максимовна

Мать ребёнка: Чадова Оксана Евгеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чадова Олеся Максимовна

Мать ребёнка: Чадова Оксана Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чадова Оксана Евгеньевна

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