Великсар . — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Великсар .

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1951 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1973

Сын: Великсар Владимир

Мать ребёнка: Вербанова Великсар Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
19.10.1990

Дочь: Великсар Гроздева Алена

Мать ребёнка: Вербанова Великсар Мария Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вербанова Великсар Мария Дмитриевна

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