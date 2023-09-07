Великсар .
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1973
Сын: Великсар Владимир
Мать ребёнка: Вербанова Великсар Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
19.10.1990
Дочь: Великсар Гроздева Алена
Мать ребёнка: Вербанова Великсар Мария Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно