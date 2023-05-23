Сорокина Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Сорокин Петр Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин Петр Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Борис Петрович

Отец ребёнка: Сорокин Петр Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Петр Семёнович

Смерть
Неизвестно