(Гриценко) Агрипина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гриценко) Агрипина Никитична

Место рождения

Шабалинов, Чернігівська область

Дата рождения

1838

Дата смерти

1839

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Гриценко Никита Иванович

Мать: Гриценко Ефимия Васильевна

Шабалинов, Чернігівська область
Смерть
1839
Шабалинов, Чернігівська область
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