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(Гриценко) Агрипина Никитична
(Гриценко) Агрипина Никитична
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Место рождения
Шабалинов
, Чернігівська область
Дата рождения
1838
Дата смерти
1839
Пол
Женский
Отец
Гриценко Никита Иванович
1811 г.р.
Мать
Гриценко (Главинская) Ефимия Васильевна
Около 1810 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец:
Гриценко Никита Иванович
Мать:
Гриценко Ефимия Васильевна
Шабалинов
, Чернігівська область
Смерть
1839
Шабалинов
, Чернігівська область
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