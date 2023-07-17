Крайнов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крайнов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1984

Пол

Мужской

Отец

1945 г.р.

Мать

1951 г.р.

Жена

1987 г.р.

Дети

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Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1984

Отец: Крайнов Владимир

Мать: Наталья

Бракосочетание
08.08.2008

Жена: Екатерина

Рождение ребёнка
07.08.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
08.03.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Екатерина

Место жительства
Неизвестно