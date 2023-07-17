Крайнов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1984
Отец: Крайнов Владимир
Мать: Наталья
Бракосочетание
08.08.2008
Жена: Екатерина
Рождение ребёнка
07.08.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
08.03.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Екатерина
Место жительства
Неизвестно