Савиных Валентина Михайловна 1909 — найти родственников по фамилии на Familio
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Савиных Валентина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

?.01.1971

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуков Николай Николаевич

Отец ребёнка: Жуков Николай Петрович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Жуков Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Жуков Николай Петрович

Рождение ребёнка
05.06.1930

Дочь: Жукова - Перевалова Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Жуков Николай Петрович

Рождение ребёнка
07.11.1933

Сын: Жуков Иван Николаевич

Отец ребёнка: Жуков Николай Петрович

Рождение ребёнка
07.07.1937

Сын: Жуков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Жуков Николай Петрович

Рождение ребёнка
12.01.1943

Сын: Жуков Василий Николаевич

Отец ребёнка: Жуков Николай Петрович

Рождение ребёнка
07.01.1947

Сын: Жуков Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Жуков Николай Петрович

Смерть
?.01.1971

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