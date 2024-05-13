Жуков Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти?.04.1971
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Жуков Петр Абрамович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Савиных Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Савиных Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
05.06.1930
Дочь: Жукова - Перевалова Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Савиных Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
07.11.1933
Мать ребёнка: Савиных Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
07.07.1937
Сын: Жуков Александр Николаевич
Мать ребёнка: Савиных Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
12.01.1943
Мать ребёнка: Савиных Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
07.01.1947
Сын: Жуков Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Савиных Валентина Михайловна
Смерть
?.04.1971