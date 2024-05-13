Жуков Николай Петрович 1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Жуков Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

?.04.1971

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Жуков Петр Абрамович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Савиных Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Жуков Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Савиных Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
05.06.1930

Дочь: Жукова - Перевалова Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Савиных Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
07.11.1933

Сын: Жуков Иван Николаевич

Мать ребёнка: Савиных Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
07.07.1937

Сын: Жуков Александр Николаевич

Мать ребёнка: Савиных Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
12.01.1943

Сын: Жуков Василий Николаевич

Мать ребёнка: Савиных Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
07.01.1947

Сын: Жуков Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Савиных Валентина Михайловна

Смерть
?.04.1971

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