Калинина-Рогожкина (Крайнова) Евфимия Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина-Рогожкина (Крайнова) Евфимия Никифоровна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

24.09.1887

Дата смерти

После 01.07.1951

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1887

Отец: Крайнов Никифор Николаевич

Мать: Крайнова (Сорокина) Татьяна Андреевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
25.09.1887
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
До 20.11.1914

Муж: Калинин-Рогожкин Максим Яковлевич

Рождение ребёнка
20.11.1914

Дочь: (Рогожкина) Матрёна Максимовна

Отец ребёнка: Калинин-Рогожкин Максим Яковлевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.10.1916

Сын: Калинин Иван Максимович

Отец ребёнка: Калинин-Рогожкин Максим Яковлевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.09.1918

Сын: Рогожкин Михаил Максимович

Отец ребёнка: Калинин-Рогожкин Максим Яковлевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1922

Дочь: (Рогожкина) Анастасия Максимовна

Отец ребёнка: Калинин-Рогожкин Максим Яковлевич

Рождение ребёнка
19.03.1927 или 19.08.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калинин-Рогожкин Максим Яковлевич

Смерть
После 01.07.1951

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