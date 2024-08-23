Калинина-Рогожкина (Крайнова) Евфимия Никифоровна
Место рождения
Дата рождения24.09.1887
Дата смертиПосле 01.07.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1887
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
25.09.1887
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
До 20.11.1914
Рождение ребёнка
20.11.1914
Дочь: (Рогожкина) Матрёна Максимовна
Отец ребёнка: Калинин-Рогожкин Максим Яковлевич
Рождение ребёнка
02.10.1916
Отец ребёнка: Калинин-Рогожкин Максим Яковлевич
Рождение ребёнка
05.09.1918
Сын: Рогожкин Михаил Максимович
Отец ребёнка: Калинин-Рогожкин Максим Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1922
Дочь: (Рогожкина) Анастасия Максимовна
Отец ребёнка: Калинин-Рогожкин Максим Яковлевич
Рождение ребёнка
19.03.1927 или 19.08.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калинин-Рогожкин Максим Яковлевич
Смерть
После 01.07.1951