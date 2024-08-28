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Бухнер Бенгард

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1903

Отец: Бухнер Михаил

Мать: Бухнер (Шваб) Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бухнер) Бландина

Мать ребёнка: Бухнер (Кеслер) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухнер (Кеслер) Анна

Рождение ребёнка
08.05.1932

Сын: Бухнер Александр

Мать ребёнка: Бухнер (Кеслер) Анна

Рождение ребёнка
03.05.1941

Сын: Бухнер Михаил

Мать ребёнка: Бухнер (Кеслер) Анна

Смерть
Неизвестно

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