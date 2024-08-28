Бухнер Бенгард
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1903
Отец: Бухнер Михаил
Мать: Бухнер (Шваб) Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бухнер) Бландина
Мать ребёнка: Бухнер (Кеслер) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бухнер (Кеслер) Анна
Рождение ребёнка
08.05.1932
Сын: Бухнер Александр
Мать ребёнка: Бухнер (Кеслер) Анна
Рождение ребёнка
03.05.1941
Сын: Бухнер Михаил
Мать ребёнка: Бухнер (Кеслер) Анна
Смерть
Неизвестно