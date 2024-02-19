Грицык Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.02.1962
Сын: Грицык Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Ситникова Зинаида Степановна
Рождение ребёнка
15.03.1963
Сын: Грицык Александр Николаевич
Мать ребёнка: Ситникова Зинаида Степановна
Смерть
Неизвестно