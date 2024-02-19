Грицык Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грицык Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ситникова Зинаида Степановна

Рождение ребёнка
19.02.1962

Сын: Грицык Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Ситникова Зинаида Степановна

Рождение ребёнка
15.03.1963

Сын: Грицык Александр Николаевич

Мать ребёнка: Ситникова Зинаида Степановна

Смерть
Неизвестно

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