Синенко Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синенко Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Синенко Андрей Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Синенко Евграф Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Синенко Лаврентий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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