Синенко Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1854
Сын: Синенко Лаврентий Петрович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно