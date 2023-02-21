Степанцев Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанцев Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1923

Дочь: Лаврова Евдокия

Мать ребёнка: Степанцев ?

село Пешелань Арзамасского района Горьковской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Степанцев ?

Смерть
Неизвестно
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