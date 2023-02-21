Степанцев Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1923
Дочь: Лаврова Евдокия
Мать ребёнка: Степанцев ?
село Пешелань Арзамасского района Горьковской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Степанцев ?
Смерть
Неизвестно