Шепелев Станислав Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шепелев Станислав Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1986

Пол

Мужской

Отец

1958 г.р.

Мать

1959 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1986

Отец: Шепелев Евгений Львович

Мать: Шепелева Любовь Васильевна

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