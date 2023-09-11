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Шепелев Станислав Евгеньевич
Шепелев Станислав Евгеньевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.11.1986
Пол
Мужской
Отец
Шепелев Евгений Львович
1958 г.р.
Мать
Шепелева Любовь Васильевна
1959 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1986
Отец:
Шепелев Евгений Львович
Мать:
Шепелева Любовь Васильевна
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