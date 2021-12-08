Salaun Erwan Youenn
Место рожденияSt-Malo
Дата рождения17.10.1980
Дата смерти08.12.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1980
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.04.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
08.12.2021