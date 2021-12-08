Salaun Erwan Youenn — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Salaun Erwan Youenn

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Место рождения

St-Malo

Дата рождения

17.10.1980

Дата смерти

08.12.2021

Пол

Мужской

Отец

1946 г.р.

Мать

1955 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1980

Отец: Salaun Pierre Yves

Мать: Salaun (Le Porc) Jacqueline Josette

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.04.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
08.12.2021

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