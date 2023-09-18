Власова (Пуп) Айно Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Пуп) Айно Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1933

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1905 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1933

Отец: не указан

Мать: Марья Михайловна

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