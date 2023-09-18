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Власова (Пуп) Айно Михайловна
Власова (Пуп) Айно Михайловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.07.1933
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
(Пикат) Марья Михайловна
1905 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
30.07.1933
Отец: не указан
Мать:
Марья Михайловна
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