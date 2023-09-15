Мазуркин Ефим Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазуркин Ефим Моисеевич

Место рождения

Кузайкино, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1876 г.р.

Мать

Около 1878 г.р.

Жена

Около 1908 г.р.

Дети

Не указаны

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СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Мазуркин Моисей Ефимович

Мать: Мазуркина ?

Кузайкино, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Военная служба
С 27.06.1941 по 12.05.1942
Самара, Самара, Самарская область
ЦАМО РФ , Ф - 8502-267373-128
Военная служба
С 12.05.1942 по 15.08.1942
55 усп 42 учсд ком.№ 165
ЦАМО РФ , Ф - 8653-81831-13
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мазуркина Ксения Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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