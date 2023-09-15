Мазуркин Ефим Моисеевич
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Мазуркин Моисей Ефимович
Мать: Мазуркина ?
Военная служба
С 27.06.1941 по 12.05.1942
Самара, Самара, Самарская область
ЦАМО РФ , Ф - 8502-267373-128
Военная служба
С 12.05.1942 по 15.08.1942
55 усп 42 учсд ком.№ 165
ЦАМО РФ , Ф - 8653-81831-13
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно