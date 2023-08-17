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Фекла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1882

Отец: Кривогин Василий Васильевич

Мать: Кривогина Евдокия Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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