Янатьев Борис Ильич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Дата рождения1871
Дата смертиДо 1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1871
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Бракосочетание
26.05.1887
Жена: Янатьева Любовь Саввична
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
ГАДО , ф - 422-2-6. Георгиевская церковь. м/к-1887г.лист-1755,зап-21.
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Янатьева Любовь Саввична
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
24.07.1893
Мать ребёнка: Янатьева Любовь Саввична
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Янатьева Любовь Саввична
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
21.02.1899
Дочь: Тахтарова Мария Борисовна
Мать ребёнка: Янатьева Любовь Саввична
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
04.06.1901
Сын: Янатьев Митрофан Борисович
Мать ребёнка: Янатьева Любовь Саввична
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
1903
Сын: Янатьев / Джелали / Иван Борисович
Мать ребёнка: Янатьева Мария Константиновна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
приемыш
Рождение ребёнка
05.07.1905
Мать ребёнка: Янатьева Мария Константиновна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Смерть
До 1907
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль