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Янатьев Борис Ильич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль

Дата рождения

1871

Дата смерти

До 1907

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Янатьев / Янакиев / Илья Георгиевич / Юрьевич /

Мать: Янатьева Ефимия / Елена / Семеновна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Бракосочетание
26.05.1887

Жена: Янатьева Любовь Саввична

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
ГАДО , ф - 422-2-6. Георгиевская церковь. м/к-1887г.лист-1755,зап-21.
Рождение ребёнка
1888

Сын: Янатьев Федор Борисович

Мать ребёнка: Янатьева Любовь Саввична

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
24.07.1893

Сын: Янатьев Илья Борисович

Мать ребёнка: Янатьева Любовь Саввична

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
1896

Сын: Янатьев Петр Борисович

Мать ребёнка: Янатьева Любовь Саввична

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
21.02.1899

Дочь: Тахтарова Мария Борисовна

Мать ребёнка: Янатьева Любовь Саввична

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
04.06.1901

Сын: Янатьев Митрофан Борисович

Мать ребёнка: Янатьева Любовь Саввична

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
1903

Сын: Янатьев / Джелали / Иван Борисович

Мать ребёнка: Янатьева Мария Константиновна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
приемыш
Рождение ребёнка
05.07.1905

Сын: Янатьев Борис Борисович

Мать ребёнка: Янатьева Мария Константиновна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Смерть
До 1907
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
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