Янатьев Петр Борисович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Янатьев Борис Ильич
Мать: Янатьева Любовь Саввична
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Янатьева Валентина
Смерть
Неизвестно
Амвросиевка