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Янатьев Петр Борисович

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Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Янатьев Борис Ильич

Мать: Янатьева Любовь Саввична

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Янатьева Валентина

Смерть
Неизвестно
Амвросиевка
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