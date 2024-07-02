Чистякова (Давыдова) Пелагея Фирсовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти1930
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Давыдов Фирс
Мать: Давыдова Софья
Рождение ребёнка
1885
Сын: Чистяков Василий Александрович
Отец ребёнка: Честиков Александр Никифорович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Чистякова Александра Александровна
Отец ребёнка: Честиков Александр Никифорович
Рождение ребёнка
1888
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Честиков Александр Никифорович
Смерть
1930