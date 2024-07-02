Чистякова (Давыдова) Пелагея Фирсовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистякова (Давыдова) Пелагея Фирсовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

1930

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Давыдов Фирс

Мать: Давыдова Софья

Рождение ребёнка
1885

Сын: Чистяков Василий Александрович

Отец ребёнка: Честиков Александр Никифорович

Верхние Пески, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Чистякова Александра Александровна

Отец ребёнка: Честиков Александр Никифорович

Верхние Пески, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1888

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Честиков Александр Никифорович

Верхние Пески, Катайский муниципальный район, Курганская область
Смерть
1930
Верхние Пески, Катайский муниципальный район, Курганская область

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