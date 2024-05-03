Волконский Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смерти1802
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волконский Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волконский Григорий Александрович
Мать ребёнка: Волконская (Воейкова) Хиония Львовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1754
Сын: Волконский Петр Александрович
Мать ребёнка: Волконская (Воейкова) Хиония Львовна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Волконский Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Волконская (Воейкова) Хиония Львовна
Смерть
1802