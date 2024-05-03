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Волконский Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

1802

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волконский Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волконский Григорий Александрович

Мать ребёнка: Волконская (Воейкова) Хиония Львовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волконская (Воейкова) Хиония Львовна

Рождение ребёнка
1754

Сын: Волконский Петр Александрович

Мать ребёнка: Волконская (Воейкова) Хиония Львовна

Рождение ребёнка
1761

Сын: Волконский Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Волконская (Воейкова) Хиония Львовна

Смерть
1802

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