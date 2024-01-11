Пушкина Галина Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коронен Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Коронен Андрей Эйнавич
Рождение ребёнка
03.02.1979
Сын: Коронен Евгений Андреевич
Отец ребёнка: Коронен Андрей Эйнавич