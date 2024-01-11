Пушкина Галина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкина Галина Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коронен Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коронен Павел Андреевич

Отец ребёнка: Коронен Андрей Эйнавич

Рождение ребёнка
03.02.1979

Сын: Коронен Евгений Андреевич

Отец ребёнка: Коронен Андрей Эйнавич

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